Vier mannen opgepakt voor zware mishandeling in Nuenen

Vier mannen zijn opgepakt voor de zware mishandeling bij het Park in Nuenen. Bij die mishandeling raakte donderdagavond een man zwaargewond.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Details over de mishandeling ontbreken nog. De rol van de aangehouden mannen wordt verder onderzocht. Het zwaargewonde slachtoffer was aanspreekbaar na de mishandeling. Zijn precieze verwondingen zijn niet duidelijk.