Legendarisch koffiemerk Biggelaar keert terug in Roosendaal

Rob Jansens bij de koffiebranderij in Roosendaal

De droom van koffiefanaat Rob Jansens uit Roosendaal is uitgekomen: het verdwenen, maar nog altijd legendarische koffiemerk Biggelaar nieuw leven inblazen. Het bruine goud werd sinds 1983, na een rijke historie van bijna honderd jaar, niet meer geschonken. Maar in de nieuwe branderij van Jansens op bedrijventerrein Borchwerf krijgen koffiebonen hun oude identiteit weer terug “Koffie stroomt door mijn aderen, ik ben een koffieman en dat zal ik altijd blijven”, zegt Jansens bevlogen.

De oude branderij stond vroeger midden in het centrum van Roosendaal. Net zoals veel Roosendalers, kan Rob zich het geluid en vooral de geur van de fabriek nog goed herinneren. “Ik denk dat dit mij onderbewust altijd is bijgebleven. Toen ik een jaar of tien was en wij in de stad moesten zijn, zetten mijn moeder en ik onze fietsen weg bij die mooie fabriek. Toen is de vonk overgeslagen tussen mij en Biggelaar.”

In de video kun je zien hoe de Biggelaar koffie nieuw leven wordt ingeblazen:

De geschiedenis van het koffiemerk gaat eigenlijk al terug naar 1824, toen Marijn van den Biggelaar een winkel opende met koffie en thee. Zijn zoon Petrus van den Biggelaar startte in 1884 met het branden van koffiebonen. In korte tijd groeide de branderij uit tot een groot bedrijf, dat later verschillende merken op de markt bracht. In de jaren zestig kwam de klad erin. Schaalvergroting van de merken en de nasleep van een grote brand deed in 1983 Biggelaar koffie de das om.

"In een split second was het voor mij duidelijk."

Rob Jansens speelde jarenlang met de gedachte om het merk terug op de markt te brengen. In 2013 hakte hij de knoop door: “Ik verloor toen in vier dagen tijd mijn beide ouders. Dat was voor mij het moment waarop ik mij afvroeg wat ik de rest van mijn leven zou willen doen. In loondienst blijven of voor mijzelf beginnen. In een split second was het voor mij duidelijk.”

Het oude pand van Biggelaar koffie in het centrum van Roosendaal.

De Roosendaler verzamelde al jaren antieke koffieblikken en alles wat hij maar kon krijgen van Biggelaar koffie. Uiteindelijk wist hij de rechten te bemachtigen van het merk. In 2015 liet hij de recepten branden buiten Roosendaal. Sinds deze maand branden twee speciaal opgeleide brandmeesters koffiebonen in het bedrijfspand aan de Borchwerf.

Jansens speelde nog even met de gedachte om de branderij te vestigen op de oude plek, waar nu winkelcentrum Biggelaar is gevestigd. “Het zou een mooi avontuur zijn geweest, maar ik denk dat dit nu niet meer zou kunnen in de binnenstad. Het is ook logistiek voor ons niet handig. Biggelaar dus niet terug in de Biggelaar, maar wel terug in Roosendaal.”

Een medewerker in de oude branderij van Biggelaar Koffie.