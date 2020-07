Lesje omgaan met spanning voor ROC-scholieren: abseilen van de Kempentoren

Ondanks zijn hoogtevrees, gaat Jeffrey abseilen van de Kempentoren (foto Tom van den Oetelaar). vergroot

'Let op je ademhaling en denk aan positieve dingen.' Dat was het advies voor twaalf leerlingen van het ROC in Tilburg, tijdens een les 'omgaan met spanning'. Die spanning werd veroorzaakt door de Kempentoren in het Spoorpark, 36 meter hoog. De scholieren moesten daarvan abseilen.

In zes groepjes van twee personen staan de leerlingen aan de voet van de Kempentoren. Sommige scholieren wat onwennig, andere gespannen, weer andere zonder zenuwen. Hun leraar Rob Oudenhuijsen spreekt ze nog even toe: "Ademhaling, mooie tool om toe te passen. Makkelijk gezegd he, dat je gewoon rustig blijft?"

Zen

Oudenhuijsen traint de mentale weerbaarheid van leerlingen. Daarnaast werkt hij als politieman. Met de scholieren analyseert hij hun gevoelens. Jeffrey Severens durft wel toe te geven dat hij het spannend vindt: "Dat gaat wel komen als ik zo boven ben. Maar ik voel me nu nog wel zen. Ik ga er gewoon naar toe en doe m'n ding."

De leerlingen vormen een eliteclubje. "Ze hebben met houding, resultaten en gedrag zo goed gepresteerd, dat we ze een extra programma geven", legt leraar Siem Jimmink van de School voor de Veiligheid uit.

Primeur

Het abseilen is de klapper van dat programma: "Toen we begonnen, was de Kempentoren net geopend. Omdat we werken met hoogte, was dit een goeie keuze. Wij zijn de eersten die vanaf deze toren gaan abseilen."

Jeffrey wil later bij de politie gaan werken. Omdat hij hoogtevrees heeft, is abseilen niet echt zijn ding. Maar hij heeft de lessen goed in zijn oren geknoopt: "Mijn positieve gedachte wordt, dat ik blij ben dat ik niet van die toren af hoef." Hij wijst naar de Westpoint, die vanuit het Spoorpark goed te zien is. Het is met 142 meter de hoogste woontoren van Brabant.

In onderstaande video hoe het abseilen van de Kempentoren Jeffrey is vergaan:

Wachten op privacy instellingen...

"Ik had vertrouwen in het spul dat ik omhad. En toen kwam het goed", zegt een zichtbaar ontspannen Jeffrey na afloop. Toen hij 's ochtends bij de Kempentoren aankwam was hij zó nerveus. En bovenin was er niets meer van te merken: "Da's een switch die ik af en toe omzet als het te heftig wordt. En dan doe ik het gewoon. En ik vond het echt supertof."