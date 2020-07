Slachtoffer zware mishandeling Nuenen was volgens dorpelingen dronken en viel kinderen lastig

Het Park in Nuenen. vergroot

Het lijkt het gesprek van de dag in het centrum van Nuenen: een man is donderdagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd mishandeld bij het Park. Vier mannen zijn opgepakt. Volgens getuigen was het slachtoffer dronken en viel hij kinderen lastig, vlak voor hij mishandeld werd.

Ista van Galen Geschreven door

Een medewerkster van IJssalon Italia Nuenen, die donderdagavond aan het werk was, heeft het slachtoffer gezien. “Hij kwam hier even zitten, maar was heel dronken. Verderop in de straat viel hij even later jonge kinderen lastig. Hij was ze aan het duwen en aan het schreeuwen. Maar ja, wat die kinderen tegen hem hebben gezegd, of dat zij het misschien een beetje uitlokten, dat weet ik ook niet.”

Uiteindelijk liep de man volgens de medewerkster richting het park. “Wat daar is gebeurd, weet ik niet”, vertelt ze.

Veel hulpdiensten kwamen op de gebeurtenissen in Nuenen af.

Een oud stel dat in het Park zit heeft, net als de rest van het dorp, gehoord van de gebeurtenis. “Dat zou wel eens die man kunnen zijn die hier vaker dronken heen en weer loopt te zwalken. Maar ik moet zeggen dat hij helemaal nooit voor enige overlast zorgt, dus dat is wel raar”, zegt mevrouw.

Op social media komen soortgelijke berichten naar voren. “Deze man was behoorlijk dronken en heeft van tevoren kinderen lopen slaan, heb ik gehoord. Iemand vond dat niet kunnen en heeft deze man een mep verkocht. Hij viel meteen neer aangezien hij dronken was”, schrijft Linda op Facebook. Jari, die zegt dat hij in het dorp was toen het gebeurde, bevestigt dit: “De neergeslagen man heeft zich behoorlijk misdragen tegenover medewerkers van Comigo en jonge meisjes in het park.”

Onderzoek loopt nog

De politie kan nog niets zeggen over de aanleiding van de mishandeling donderdagavond en of de man daadwerkelijk dronken was. “De man is zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen, dus we hebben hem nog niet kunnen spreken. Het onderzoek loopt nog”, zegt een woordvoerder van de politie.

