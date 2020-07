Windmolens en zonnepanelen in 'Duurzame Polder' tussen Den Bosch en Oss een stap dichterbij

Windmolens en zonnepanelen in 'Duurzame Polder' vergroot

De Duurzame Polder tussen Oss en Den Bosch is een stap dichterbij gekomen. Hoewel er veel weerstand is vanuit omwonenden, hebben de gemeenteraden deze week groen licht gegeven aan de plannen voor een gebied met bijna vijftig grote windmolens of zo'n 700 hectare met zonnepanelen. Of, en die kant lijkt het op te gaan, een combinatie hiervan. Een plek is er ook al voor gevonden: het project komt in de polders van Rosmalen, Nuland, Geffen en Lith.

Verzet is er wel. Vanuit de bewoners van die gebieden en ook ook vanuit de gemeenteraden van Oss en Den Bosch. De gemeenteraden waren dan ook verdeeld. Maar een meerderheid kwam er in beide gemeenten wel voor de beslissing. Daarom waren de wethouders Van der Schoot van Oss en Van der Geld van Den Bosch vrijdag naar het provinciehuis gekomen, om samen met gedeputeerde De Bie van de provincie tekst en uitleg te geven.

Maar veel concreter werd het nog niet. De keuzes moeten nog gemaakt worden. Waar de windmolens komen en waar de zonnepanelen. En hoe de verhouding komt te liggen. Daar is verder onderzoek voor nodig, maar de planning is dat rond 2025 alles in kannen en kruiken moet zijn.

Keuzes

Wethouder Johan van der Schoot uit Oss is blij dat er een volgende stap gezet is, maar erkent dat er nog veel moet worden onderzocht en uitgewerkt voordat duidelijk is hoe De Duurzame Polder' er straks uit gaat zien.

"De concreetheid moet nog komen. Maar we laten nu wel zien wat de mogelijkheden zijn en wat het belang er van is. De gemeenteraden hebben hier straks het laatste woord over. We weten dat er weerstand is tegen windmolens, maar zonnepanelen op grond zijn weer duurder en kosten veel meer grondgebruik. Dus die keuzes moeten gemaakt worden waarbij de belangen van de natuur en de landbouw ook een rol spelen."

Weerstand en verzet

Niet iedereen zit op de windmolens en zonnepanelen te wachten. Vanuit de dorpen tussen Den Bosch en Oss is er weerstand en nu is al zeker dat er ook de komende jaren bij alle verdere procedures vanuit die hoek bezwaren zullen komen. Wethouder Mike van der Geld van Den Bosch houdt daar ook rekening mee.

"Wij willen een zorgvuldig proces, waarbij de bewoners ook hun inbreng zullen hebben. De vergunningen moeten in 2025 rond zijn en tot die tijd gaan we zorgvuldig te werk. Er is verzet en daar heb ik begrip voor, maar we moeten wel wat met elkaar. Veel mensen staan achter de klimaatneutrale doelstelling. Belangrijk is nu dat we daar op een integere manier vorm en inhoud aan gaan geven, met zoveel mogelijk draagvlak."

GROEN inZICHT

Dat draagvlak is er vooralsnog niet bij bewonerscollectief GROEN inZICHT. Bewoners van de Rosmalense wijk de Groote Wielen hebben zich verenigd om samen een vuist te maken tegen de plannen, waarbij vooral de mogelijke komst van windturbines in de buurt van hun wijk een doorn in het oog is.

Voorzitter Pascal Spelier houdt rekening met nog enkele jaren strijd. "Het plan dat er nu ligt, is een groot industrieel energiepark en daar staan we als omwonenden niet achter. De nut en noodzaak van dit plan is er niet en het is veel te grootschalig voor dit gebied. De inspraak is beperkt, want je kan alleen bezwaren maken als er daadwerkelijk duidelijkheid is. Maar het lijkt of het bewust nog abstract gehouden wordt, hoewel er bijvoorbeeld al plekken voor windmolens aangewezen zijn. Maar voor ons is de grootschaligheid van alle plannen al reden genoeg om bezwaar te maken."

De gemeenteraden van Den Bosch en Oss zullen zich in het najaar buigen over dit adviesrapport over 'De Duurzame Polder', waar de colleges van beide gemeenten al mee hebben ingestemd.