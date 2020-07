Moordmelding blijkt huiselijk geweld, politie met getrokken wapens naar huis in Tilburg

Archieffoto (foto: Rob van den Broek). vergroot

Hulpdiensten kregen donderdagnacht de melding dat iemand vermoord zou worden in een huis aan het Lilahof in Tilburg. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Wel vonden agenten twee gewonde vrouwen.

Janneke Bosch Geschreven door

Rond tien over halfvier 's nachts kwam een paniektelefoontje binnen bij de politie. Een bewoner van een huis aan het Lilahof zei dat er iemand met een mes vermoord zou worden. Politiewagens en een ambulance reden met spoed naar het adres. Toen ze daar aankwamen, zagen agenten door de ruit dat een man in het huis zichzelf aan het snijden was met een mes. Nog voordat ze de deur open hadden gebroken, kwam hij naar buiten gerend.

Getrokken wapens

Omdat hij niet meteen luisterde, trokken agenten hun vuurwapen. Zo kon de man worden aangehouden.

In het huis vonden agenten allemaal bloedsporen. Ook waren er twee gewonde vrouwen en een jong kind in het huis. Het was duidelijk dat er veel drank in het spel was.

De mensen in het huis spraken nauwelijks Nederlands. Het is daarom nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De vrouwen en het kindje zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De recherche onderzoekt de zaak.