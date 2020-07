Miljoenenclaim voor BAM na instorting parkeergarage Eindhoven

De parkeergarage bij Eindhoven Airport stortte eind mei 2017 gedeeltelijk in (foto: archief). vergroot

Bouwconcern BAM heeft een claim van ongeveer tien miljoen euro gekregen voor de gevolgen van het instorten van de parkeergarage in Eindhoven in 2017. Dat bevestigt een woordvoerder van BAM na berichtgeving in vakblad Cobouw.

ANP & Frits van Otterdijk Geschreven door

BubbleDeck, de maker van de specialistische bollenvloer die instortte, stelt het bouwbedrijf aansprakelijk voor zowel de instorting als de schade die het bedrijf leed in de nasleep van de kwestie. Volgens het bedrijf liepen de inkomsten sinds die tijd terug en draaide het bedrijf dit jaar zelfs helemaal geen omzet meer. Ook de komende jaren verwacht het bedrijf geen omzet en eist daarom een vergoeding voor gederfde inkomsten tot en met 2024.

Scheuren

BubbleDeck verwijt BAM dat het bouwbedrijf niks deed toen enkele maanden voor de instorting scheuren werden ontdekt in de vloer. Daarna is volgens het bollenvloerbedrijf uit Leiden door een rapport de schuld ten onrechte bij hen komen te liggen.

BAM laat verder weten niet op de kwestie te willen in gaan omdat de zaak nog bij de rechter ligt.