Boze boeren doen aangifte tegen minister Schouten wegens dierenmishandeling

Een aantal boze boeren heeft vrijdagmiddag op het politiebureau in Tilburg aangifte gedaan tegen landbouwminister Carola Schouten wegens dierenmishandeling.

"Het was een actie in overleg met de politie", zegt Joop Bosmans. Hij was een van de dertig actievoerders die naar het politiebureau gingen. Na het doen van de aangifte gingen de boeren weer richting huis. "Omdat de actie korter duurde dan verwacht, hebben we in het centrum van Hilvarenbeek nog afgesloten met een kop koffie. Het was voor ons een bewogen week", vertelt Bosmans.