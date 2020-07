Varkensboer wil dier- en milieuvriendelijkere stal, maar woonwijk start petitie tegen groeiplannen

Boerin Janny Jans bij haar varkens. vergroot

Bewoners van de Gemertse wijk Paashoef zijn een petitie begonnen tegen de bouwplannen van de familie Jans. Zij willen hun oude varkensstallen aan de Rooije Hoefsedijk slopen. Ervoor in de plaats moet een hypermodern stallencomplex komen. Alleen de investering die daarvoor nodig is, wil het familiebedrijf terugverdienen door het aantal dieren dat ze houden te verdubbelen. En juist daar zit een deel van de naastgelegen wijk niet op te wachten.

Joep en Janny Jans hadden tot een half jaar geleden een varkenshouderij aan de Wolfsbosscheweg in Gemert. Alleen door uitbreiding van het bedrijventerrein daar moesten ze weg. Ze namen een boerderij aan de Rooije Hoefseweg over, niet ver van hun oude bedrijf. Op hun nieuwe stek mogen er nu gespeende 1660 biggen en een kleine 2400 vleesvarkens worden gehouden. Janny legt uit waarom ze wil moderniseren en er een vergunning is aangevraagd om meer varkens te houden.

Wachten op privacy instellingen...

Volgens de aangevraagde vergunning mag de familie Jans straks 3800 biggen en bijna 4800 vleesvarkens houden in de nieuwe stal. Het voedsel voor de dieren wordt op de eigen akkers verbouwd en dat land bemesten weer met de varkenspoep zodat er kringlooplandbouw ontstaat. Alleen in de huidige stal kunnen ze de zelf geteelde mais niet voeren omdat anders de oude voedselsystemen verstopt raken.

"Die luchtwassers zijn zelfs zo goed, dat we zelfs veel minder uitstoten straks, terwijl de stal en het aantal dieren groter zijn."

Joep en Janny hadden liever niet uit hoeven breiden. "Alleen kunnen we dan ook niet in een diervriendelijkere stal investeren en de biologische luchtwassers terugverdienen." Die zijn namelijk nodig om met meer dieren binnen de stikstof, ammoniak en fijnstofnormen te blijven die op het huidige perceel gelden. "Die apparaten zijn zelfs zo goed, dat we zelfs veel minder uitstoten straks, terwijl de stal en het aantal dieren groter zijn."

Daniëlle van Dijck, initiatiefnemer van de petitie tegen de 'megastal', is van dat laatste niet overtuigd. "Er is genoeg kritiek op de effectiviteit van de luchtwassers. Daarnaast weten we gewoon dat de intensieve varkenshouderij in deze regio voor een slechte luchtkwaliteit zorgt. Vandaar dat corona hier ook zo'n impact heeft gehad." Zij ziet daarom meer varkens op zevenhonderd meter van de wijk niet zitten.

Vier initiatiefneemsters van de petitie. vergroot

"Sinds ik hier woon heb ik klachten aan mijn luchtwegen ontwikkeld. Ik dacht dat ik gewoon pech had, totdat mijn kinderen het ook kregen", vertelt Yvonne Hoekx. "Ik dacht eerst nog dat ik het had doorgegeven, maar toen mijn dochter op kamers ging wonen in Tilburg, had ze ineens geen last meer van haar luchtwegen. Alleen als ze in het weekend hier is, krijgt ze na twee dagen weer last." Volgens het viertal tegenstanders staan dit soort klachten niet op zich in Gemert.

"Wij zijn niet tegen de ondernemer en snappen zijn plannen, maar wij willen niet zoveel extra dieren vlakbij de bebouwde kom."

Volgens Van Dijck heeft de gemeente Gemert-Bakel niet aan zijn zorgplicht voldaan. "Zij moeten de inwoners beschermen tegen nog meer varkens en daarmee nog meer luchtvervuiling en stankoverlast." Ze had ook beter geïnformeerd willen worden en vindt dat de nieuwe stal van de familie Jans erdoor wordt geduwd. De varkenshouders zijn het daar niet mee eens. "We hebben aan alle wettelijke eisen voldaan, inclusief een rapport van de GGD naar de gezondheidseffecten.

Inmiddels zijn er ruim drieduizend handtekeningen opgehaald met de online petitie. "Niet alleen uit de wijk, maar uit heel Gemert en zelfs uit Eindhoven", vertelt Yvonne. Ze vindt net als Daniëlle dat er beter geluisterd moet worden naar die zorgen. "We hebben met de lokale CDA-fractie om tafel gezeten, maar voelden ons niet begrepen. Wij zijn ook niet tegen de ondernemer en snappen zijn plannen, maar wij willen niet zoveel extra dieren vlakbij de bebouwde kom", zegt Daniëlle.

Janny Jans bij haar varkens. vergroot

Janny Jans heeft begrip voor de zorgen, maar is van mening dat ze berusten op de verkeerde aannames. "Dat we bijvoorbeeld vergunningen van ons oude perceel en dit perceel heb samengevoegd, kan niet eens." Toch nodigen de varkenshouders de mensen uit Paashoef uit om zich te laten informeren en van gedachten te wisselen. "We willen geen problemen en hier tot aan ons pensioen een boterham verdienen en misschien dat onze zoon het dan ooit overneemt", zegt ze hoopvol.

De gemeente Gemert-Bakel wil nog niet reageren op de kwestie en zegt na de zomervakantie in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de petitie.