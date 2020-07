Spinaziepannenkoeken met peer, blauwe kaas en walnoot - Smakelijk recept uit Lekker Weekend!

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 11 juli hoorde je Arnoud de With, koksopleider bij Curio in Breda. Hij maakte een heerlijk weekendgerecht met spinazie van Brabantse bodem.

Wat heb je nodig voor de pannenkoek:

een kop zelfrijzend bakmeel,

een kop melk,

een ei,

een theelepel zout,

twee handen spinazie,

en om in te bakken zonnebloemolie of geklaarde boter,

Voor de salade:

jonge bladsla,

spinazieblaadjes,

twee handperen,

zestien walnoten, gehalveerd,

tweehonderd gram gorgonzola dolce,

acht cherry tomaatjes, gehalveerd,

dressing, naar behoefte

Zo maak je deze pannenkoekjes:

Zeef het bakmeel.

Doe de melk samen met het bakmeel, ei, zout en de twee handen spinazie in de blender.

Draai het mengsel tot een glad beslag.

Bak de pannenkoeken in een niet te warme Tefal bakpan. Let op dat de pannenkoek niet kleurt, hou dus de temperatuur laag.

Laat afkoelen.

En de salade:

Schil de peren en snijd in plakjes.

Verdeel de gorgonzola in stukken.

Meng de sla, spinazie en de helft van het garnituur apart in een kommetje.

Maak elk kommetje aan met dressing (naar behoefte).

Leg per persoon een pannenkoek op een mooi bord en beleg met aangemaakte sla. Werk de borden af met het overgebleven garnituur.

Smakelijk!