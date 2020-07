Meeste boeren steunen protestacties: 'Meer dan we hadden gedacht'

Agenten en boeren tijdens een protest in Middelbeers (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een meerderheid van de boeren lijkt achter de boerenprotesten te staan die de afgelopen dagen werden gehouden. Dat blijkt uit een onderzoek van het in Den Bosch gevestigde boerenvakblad Nieuwe Oogst en de NOS. "Er is meer steun dan wij hadden gedacht, omdat je toch ziet dat de acties verharden", zegt Esther de Snoo, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Snelwegblokkades krijgen de minste steun.

De onderzoekers peilden de mening van 2250 veehouders en 990 tuinders en akkerbouwers. In heel het land voerden boeren de afgelopen dagen acties. De boeren verzetten zich tegen een plan van minister Carola Schouten van Landbouw om minder eiwit in het veevoer op te nemen en eisen 'eerlijke prijzen'. In Brabant werden onder meer de A2 bij Liempde, het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, Eindhoven Airport en de Amercentrale in Geertruidenberg geblokkeerd. Donderdagavond blokkeerden zo'n vijftig boeren het gebouw van Omroep Brabant in Son.

Van alle boeren die meededen aan het onderzoek, gaf 64 procent aan achter de acties te staan. Van veehouders zegt bijna de helft zich vertegenwoordigd te voelen door landbouworganisatie LTO en een derde door actiegroep Farmers Defence Force.

Breedgedragen

De steun voor de acties lijkt breedgedragen onder de boeren, ondanks dat de voerregel die aanleiding was voor de protesten vooral op de veehouderij van toepassing is. "We zien dat de steun onder de telers, de akkerbouwers en de tuinders bijna net zo groot is."

Een meerderheid van de boeren is bereid opnieuw actie te gaan voeren als er weer een maatregel komt die hen niet aanstaat. Zeventig procent doet dat het liefst bij provinciehuizen of op het Malieveld. Het blokkeren van snelwegen als actie is met twintig procent het minst populair.

Zo'n 12 à 13 procent geeft aan de acties niet te steunen. Ongeveer evenveel boeren kunnen zich alleen in bepaalde acties vinden. "Het zijn met name de hardere acties die burgers in de weg zitten waar men kritisch over is", aldus De Snoo.