Bijkomen van de schrik na aanslag op JB Taxaties in Steenbergen: 'Geen idee waarom'

Eigenaar Johan Bol van JB Taxaties zit zaterdagmiddag na de aanslag op zijn bedrijf op een bankje voor het zwaar gehavende pand met een pilsje in de zon bij te komen van de schrik. Veel zin om te praten heeft hij niet: "Ik ben helemaal van mijn à propos", zegt hij. De taxateur heeft geen idee wat het motief is voor de aanslag. Vrijdagnacht reed een dure Audi opzettelijk achteruit het pand binnen en vloog daarna in brand. De chaos is enorm.

Medewerkers van het taxatiebedrijf sjouwen spullen naar buiten. Binnen stinkt het naar rook van de brand en zijn meubels en muren zwartgeblakerd. De plek waar de auto naar binnen reed is dichtgetimmerd.

"Hier kan voorlopig niet meer gewerkt worden", zegt de eigenaar van het pand, die iets verderop een bedrijf heeft dat trappen maakt. "Ik had mij het weekend heel anders voorgesteld", zegt de man. JB Taxaties krijgt tijdelijk onderdak in het gebouw van het trappenbedrijf.

Dure auto's

Op de website van JB Taxaties blijkt dat het bedrijf vooral dure wagens taxeert. Als opdrachtgevers worden onder andere advocaten, leasemaatschappijen en de rechterlijke macht genoemd. Ook de eigenaar van het pand tast in het duister over het motief voor de aanslag: "Dat zou ik wel graag willen weten, wat er achter zit. Het zal wel niet om een paar tientjes gaan."

De buurman van het taxatiebedrijf zegt dat hij een korte nacht heeft gehad: "Rond een uur 's nachts hoorde ik iets. Eerst dacht ik dat het opgeschoten jongeren waren die vuurwerk afstaken, of een vrachtwagen zijn lading had verloren. Maar toen zag ik dat een auto achteruit het pand binnen was gereden." De buurman zag nog iemand wegrennen en in een auto springen en ervandoor gaan. "Maar ik sliep nog half en het was donker, dus kan er verder weinig over zeggen." Even later volgden een paar explosies, waarschijnlijk banden van de brandende auto.

Cocaïne en martelkamers

Ondanks de heftige nacht, blijft de buurman redelijk nuchter: "Wij zijn wel wat gewend in West-Brabant: moorden, cocaïnehandel, illegale sigarettenfabrieken en een martelkamer in Wouwse Plantage, je schrikt niet meer zo gauw ergens van." Volgens de man had de vorige eigenaar van het pand nauwe banden met de cocaïnemaffia. Maar over het bedrijf JB Taxaties dat er nu al jaren zit kan hij geen kwaad woord bedenken: er is nog nooit iets voorgevallen in al die jaren."