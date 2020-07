Huishoudens Tilburg-Noord krijgen weer water uit de kraan na spoedreparatie van leiding

In Tilburg-Noord krijgen 51 huishoudens zaterdagavond weer stromend water uit de kraan. Ze zaten door een gesprongen leiding in de Sibeliusstraat urenlang zonder water.

Het lek in de Sibeliusstraat bleef anderhalf uur vrij stromen. Monteurs van Brabant Water wisten de leiding rond drie uur af te sluiten. Ze maakten in de Sibeliusstraat een tijdelijk tappunt waar buurtbewoners water konden halen.

Volgens een woordvoerder van Brabant Water was de storing om kwart voor zeven in de avond verholpen en stroomt er weer zuiver water uit de huishoudkranen.

In de Sibeliusstraat zaten 41 woningen tijdelijk zonder water. In de aangrenzende Bartokstraat ging het om tien huizen.

De schade in de Sibeliusstraat is behoorlijk. Stoeptegels en straatklinkers zijn door de enorme waterdruk omhooggekomen. De Sibeliusstraat is over een lengte van tientallen meters uit haar voegen gebarsten en blank komen te staan.