Huishoudens Tilburg-Noord zitten zonder water na gesprongen leiding

De gesprongen waterleiding zorgt voor veel overlast in Tilburg-Noord De Sibeliusstraat kwam in korte tijd blank te staan. Foto: Toby de Kort / SQ Vision Stoeptegels en straatklinkers werden door de waterdruk uit hun verband gedrukt. Foto: Toby de Kort / SQ Vision

In Tilburg-Noord zitten 51 huishoudens tijdelijk zonder water nadat rond half twee een waterleiding was gesprongen in de Sibeliusstraat. Monteurs van Brabant Water hebben de leiding intussen afgesloten en bij Sibeliusstraat 24 een tappunt ingericht voor de buurtbewoners.

Het water bleef ongeveer anderhalf uur stromen. Rond drie uur wisten monteurs de leiding af te sluiten. Volgens een woordvoerder van Brabant Water zal de storing naar verwachting rond zes uur zijn verholpen. Op dat tijdstip stroomt er dan weer zuiver water uit de huishoudkranen.

In de Sibeliusstraat zijn 41 woningen tijdelijk verstoken van water. In de aangrenzende Bartokstraat gaat het om tien huizen.

De schade in de Sibeliusstraat is behoorlijk. Stoeptegels en straatklinkers zijn door de enorme waterdruk omhooggekomen. De Sibeliusstraat is over een lengte van tientallen meters uit haar voegen gebarsten en blank komen te staan.

Drie garageboxen aan de straatzijde waar het lek ontstond, zijn ook onder water gelopen. Eigenaren die hun auto in straat hadden geparkeerd wisten op het nippertje hun auto te verplaatsen.

De oorzaak van het lek is niet bekend. Er waren geen werkzaamheden in de buurt, aldus Brabant Water.