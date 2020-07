A73 bij Vierlingsbeek vrijgegeven na ernstig ongeluk, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

De snelweg A73 van Nijmegen richting Maasbracht was zondagochtend ruim drie uur afgesloten tussen Vierlingsbeek en Venray-Noord. Dit was het gevolg van een ongeluk dat rond zes uur gebeurde. Hierbij waren een automobilist en een vrachtwagen betrokken.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een vrachtwagen en de vangrail en sloeg daarna over de kop. "De weg was bezaaid met rommel", laat een ooggetuige weten.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumaheli opgeroepen. Die landde op de snelweg. De bestuurder van de auto is zwaargewond. Hij in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance. De politie is meteen een onderzoek begonnen.