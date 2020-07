Automobilist zwaargewond na ongeluk A73 Vierlingsbeek, auto sloeg over de kop en vatte vlam

Wachten op privacy instellingen... Van de auto is na het ongeluk op de A73 bij Vierlingsbeek weinig over (foto: SK-Media). Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobilist zwaargewond bij ongeluk A73

Bij een ongeluk op de A73 bij Vierlingsbeek is zondagochtend vroeg een automobilist zwaargewond geraakt. Hij zat in een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte, tegen een vrachtwagen en de vangrail botste en daarna over de kop sloeg. Vervolgens vatte de auto vlam.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur, op de weg van Vierlingsbeek naar Venray-Noord. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, slaagden erin het slachtoffer uit de auto te bevrijden.

"De weg was na het ongeluk bezaaid met rommel", liet een ooggetuige weten. Om alle troep op te ruimen en om onderzoek te doen, werd de weg tot kwart voor tien zondagochtend afgesloten.

De auto raakte ter hoogte van Vierlingsbeek deze vrachtwagen (foto: SK-Media).

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Die landde op de snelweg. De bestuurder van de auto is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.

De auto vloog na de crash in brand (foto: SK-Media).

Omleiding

Rijkswaterstaat hield er aanvankelijk rekening mee dat de weg niet voor tien uur zondagochtend kon worden vrijgegeven. Vanaf negen uur was echter alweer één rijstrook beschikbaar en drie kwartier later was de stremming helemaal voorbij.

Tot die tijd werd het verkeer dat vanuit de richting Nijmegen naar het zuiden wilde rijden, geadviseerd de afrit Boxmeer (6) te nemen en dan de richting Helmond-Ysselsteyn-Wanssum te volgen via de N272, N277 en N270.

Het ongeluk op de A73 gebeurde rond zes uur zondagochtend (foto: SK-Media).