Coronavirus: 'Antistoffen in bloed van mensen die besmet waren met het coronavirus neemt snel af'

Antistoffen in het bloed van mensen die besmet waren met het coronavirus neemt snel af, blijkt uit Duits onderzoek.

Ossenaar Vincent Janssen is coronavrij verklaard en mag weer voetballen bij het Mexicaanse Monterrey.

09.02

Reizigers die vanuit het buitenland naar de Australische miljoenenstad Sydney vliegen, moeten binnenkort zelf gaan betalen voor hun verplichte quarantaine in een hotel. De rekening gaat nu nog naar de deelstaat, die daardoor met een extra kostenpost zit van tientallen miljoenen dollars. Premier Gladys Berejiklian van New South Wales zegt dat het hoog tijd is dat reizigers zelf meer gaan betalen.

08.00

Een Duits onderzoek onder genezen coronapatiënten uit München toont aan dat het aantal antistoffen in het bloed van mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus snel afneemt. Dat betekent dat er geen langdurige immuniteit is tegen het virus. Dat is slecht nieuws voor de effectiviteit van de vaccins waaraan gewerkt wordt, benadrukt de NOS. De uitkomsten van het Duitse onderzoek ondersteunen de bevindingen van Chinese onderzoekers. Die meldden in het tijdschrift Nature Medicine dat de antistoffen in het bloed na twee maanden sterk afnemen. Dat is vooral het geval bij patiënten met een mild ziektebeeld, maar ook bij patiënten die flink ziek zijn geweest door het virus.

06.38

Naast de kermis in Veldhoven-Dorp gaat ook de kermis in Zeelst niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de gemeente Veldhoven bekendgemaakt. "Vanwege de verwachte grote toestroom van bezoekers kan de anderhalvemeter-maatregel niet gewaarborgd worden en komt de veiligheid en gezondheid van mensen in het geding."

06.00

Ossenaar Vincent Janssen kan zich weer volledig richten op zijn Mexicaanse voetbalclub Monterrey. De 26-jarige spits is coronavrij verklaard. "Ik heb negatief getest en dat is een goede zaak", laat hij weten op social media. Janssen maakte op 29 juni bekend dat hij besmet was met het virus. Hij ging thuis in isolatie. "Ik kan niet wachten om terug te keren bij de selectie en weer in training te gaan", benadrukt Janssen.

