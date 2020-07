Coronavirus: kermis in Zeelst afgelast vanwege coronavirus

Botsauto's, een vertrouwd beeld op de kermis. vergroot

Voor het eerst in een paar dagen is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, zaterdag gestegen tot boven de honderd.

06.38

Naast de kermis in Veldhoven-Dorp gaat ook de kermis in Zeelst niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de gemeente Veldhoven bekendgemaakt. "Vanwege de verwachte grote toestroom van bezoekers kan de anderhalvemeter-maatregel niet gewaarborgd worden en komt de veiligheid en gezondheid van mensen in het geding."

06.00

Ossenaar Vincent Janssen kan zich weer volledig richten op zijn Mexicaanse voetbalclub Monterrey. De 26-jarige spits is coronavrij verklaard. "Ik heb negatief getest en dat is een goede zaak", laat hij weten op social media. Janssen maakte op 29 juni bekend dat hij besmet was met het virus. Hij ging thuis in isolatie. "Ik kan niet wachten om terug te keren bij de selectie en weer in training te gaan", benadrukt Janssen.