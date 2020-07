Man (29) geeft zijn neefje (15) een kopstoot in Breda

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Bredase wijk Hoge Vucht een man van 29 opgepakt. Hij zou met een mes hebben gedreigd en zijn neefje van 15 een kopstoot hebben gegeven. Die deed daarvan aangifte.

De man was een paar dagen bij familie en had op zaterdagavond wat vrienden op bezoek. Er ontstond ruzie waarna hij een groot mes uit de keuken pakte en riep dat ze het buiten gingen uitvechten. De jongen ging voor zijn oom staan, die nog steeds dreigend dat mes in zijn handen hield. Hierna kreeg de jongen een kopstoot van zijn oom. Hij liep daarbij een pijnlijke neus op.