Lachgas en honkbalknuppel gevonden nadat auto over de kop vliegt

De zwaar beschadigde auto en links ervan de geknakte lantaarnpaal (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). De fles met lachgas die in de auto werd gevonden (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties).

In de Airbornelaan in Eindhoven is zondagmorgen rond halftien een auto over de kop gevlogen nadat die een lantaarnpaal had geraakt. De auto verloor hierbij een bumper en kwam midden op straat op zijn dak tot stilstand. In de auto vond de politie een cilinder lachgas en een honkbalknuppel.

De politie houdt er rekening mee dat de bestuurder onder invloed was van lachgas toen het ongeluk gebeurde. De man - een 21-jarige Eindhovenaar - is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren. De cilinder lachgas en de honkbalknuppel zijn in beslag genomen.

Lichtgewond

De bestuurder raakte bij het ongeluk lichtgewond, hij is behandeld. De lantaarnpaal raakte flink beschadigd en zal door de gemeente worden gerepareerd.