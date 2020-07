Coach Maurice Steijn moet promoveren met NAC: 'Als ik ergens instap, wil ik succesvol zijn'

Maurice Steijn, de nieuwe trainer van NAC, wil met de Bredase club zo snel mogelijk naar de eredivisie. Dat zei hij maandagmiddag bij zijn presentatie in het Rat Verlegh Stadion. "Deze club heeft genoeg potentie."

Uitgangspunt is een lange samenwerking tussen beide partijen, maar dat is bij NAC allerminst een vanzelfsprekendheid. Bij de Parel van het Zuiden wordt er om de haverklap iemand uitgeknikkerd en Breda is daardoor een waar trainerskerkhof. Steijn volgt dan ook de onlangs ontslagen Peter Hyballa op.

"Ik heb niet zoveel boodschap aan wat er in het verleden is gebeurd", zegt Steijn en vervolgt lachend: "Ik snap dat supporters in Breda weddenschappen afsluiten wanneer ik word ontslagen. Dat is leuk en dat begrijp ik ook wel na wat er afgelopen jaren is gebeurd. Maar het feit dat je met elkaar een driejarig contract afspreekt en dat ik terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie, geeft wel aan dat ik veel vertrouwen heb in dit verhaal."