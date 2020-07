Condooms, luiers, haren en een bank: dit gooien Tilburgers illegaal op straat

Tilburg let tegenwoordig streng op zwerfafval. Speciale opsporingsteams hebben de laatste tijd al voor twintigduizend euro aan boetes uitgedeeld. Omroep Brabant ging mee op pad.

Maandagochtend, half acht, Pater van den Elsenplein. Een gegarandeerde hotspot, aldus handhaver Bart ('liever geen achternaam'). Iedere maandagochtend na het weekend is het er prijs. Hoewel, het valt nu mee, zegt 'ie. Er staan wat vuilniszakken, meer niet. "Normaal gesproken ligt er tien keer meer. We zijn blij dat het er nu zo bij ligt."

Of toch niet. Als Bart de vuilniszak opentrekt, zitten er luiers in. "Smerige luiers, als ik ergens van over m'n nek ga, is het dat." En Bart is wat smerigheid betreft geharnast: "Wat ook heel goor is: GFT. Soms zie je het onder de vleesresten krioelen van de maden."