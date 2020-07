Restaurantketen La Place sluit drie Brabantse vestigingen vanwege coronacrisis

Het ontbijt bij La Place (archiefoto: Omroep Brabant) vergroot

Restaurantketen La Place moet vanwege de coronacrisis bijna een kwart van alle filialen sluiten. In Brabant gaat het om het filiaal in het centrum van Bergen op Zoom, het restaurant Breda-Hazeldonk aan de A16 en om de vestiging in Oosterhout aan de A27. In totaal staan meer dan 400 banen op de tocht.

In de Telegraaf zegt financieel topman Ton van Veen van moederbedrijf Jumbo dat er geen ontslagen vallen, maar in een verklaring meldt het bedrijf 'ernaar te streven' dat gedwongen ontslagen 'zo veel mogelijk worden voorkomen'.

Centrum Bergen op Zoom

De vernieuwde La Place aan de Parade in Bergen op Zoom ging pas een jaar geleden open. Een jaar later is de zaak dus voorgoed gesloten.

De andere twee zaken die op slot gaan zijn wegrestaurants. In heel Nederland gaat om 23 filialen die de deuren sluiten.