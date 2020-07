Gezocht: ex-coronapatiënten en nabestaanden die mee willen doen aan onderzoek

De Brabantse GGD's zijn op zoek naar ex-coronapatiënten en nabestaanden, voor een onderzoek naar de hulp die deze mensen kunnen gebruiken. De gezondheidsdiensten willen samen met een aantal andere organisaties in kaart brengen welke praktische en psychosociale behoeften die groep heeft.

Het gaat om mensen die na een coronatest in quarantaine zijn geweest, patiënten die een opname op de intensive care hebben doorgemaakt en nabestaanden van overleden coronapatiënten. "Nu het aantal mensen met corona afneemt, willen we graag inzicht krijgen in de behoefte aan nazorg onder door corona getroffen mensen", aldus de gezondheidsdienst.