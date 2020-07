Ic-arts Anne waarschuwt voor PTSS-achtige gevolgen na opname: 'Patiënt voelde pistool op zijn hoofd'

Intensivist Anne Rutten (foto: Karin Kamp) vergroot

De bedden zijn leeg, de machines zwijgen en de gangen zijn donker. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg staat op de IC nu weer een zaal leeg. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was dat wel anders. Het ziekenhuis ving in februari de eerste coronapatient van Nederland op. Wat volgde, was de meest hectische periode ooit op de afdeling. Acht IC-medewerkers blikken de komende tijd bij Omroep Brabant. terug.

Anne Rutten werkt als intensivist, zeg maar medisch specialist op de intensive care, in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Ze maakt zich grote zorgen over de nazorg aan mensen die op de ic hebben gelegen, waaronder coronapatiënten. Volgens haar blijven zij niet alleen zitten met medische klachten, maar sommigen ook met psychische klachten. ''Ik heb een patiënt gehad die vertelde dat hij echt een pistool voelde op zijn hoofd en dat elk moment de trekker overgehaald kon worden.''

