Boeren toch weer in actie omdat minister Schouten ultimatum naast zich neerlegt

Farmers Defence Force komt volgende week toch met nieuwe acties tegen de omstreden veevoermaatregel. De boeren hadden een ultimatum gesteld: als de maatregel uiterlijk 21 juli van tafel ging, zouden de boeren tot dan hun acties staken. Minister Schouten veegde dat ultimatum echter direct van tafel, waarop de boeren op hun beurt meteen nieuwe acties aankondigde.

"We zullen Nederland helpen om stikstof te besparen", zei Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever, nadat de landbouwminister het ultimatum naast zich neer had gelegd. De boeren hebben 'tal van acties' aangekondigd.

Farmers Defence Force gaf de minister tot volgende week om de veevoermaatregel van tafel te halen. De minister gaf aan dat de maatregel de steun heeft van de Tweede Kamer en dat ze extra advies over de voermaatregel eerst wil afwachten.

De minister verwacht alle adviezen en doorrekeningen eind augustus naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Het verlagen van eiwit in veevoer is een van de maatregelen om het stikstofgehalte in het milieu terug te dringen. Boeren voeren al maanden actie tegen deze stikstofmaatregelen.