Farmers Defence Force geeft ultimatum, maar minister Schouten gaat er niet op in

De actiegroep Farmers Defence Force heeft minister Carola Schouten een ultimatum gesteld. De boeren willen dat de omstreden veevoermaatregel uiterlijk 21 juli van tafel gaat. Tot die tijd zullen er geen acties worden gehouden. Minister Schouten zegt echter dat ze dit ultimatum naast zich neerlegt.

Als de minister de eis van minder eiwit in het voer niet intrekt, komen de boeren weer in actie en worden volgens FDF wegen opnieuw geblokkeerd. "Dan zullen de FDF-strijders ervoor zorgen dat er vanaf 21 juli 2020 stikstof wordt gereduceerd. En heel Nederland zal daaraan bijdragen", schrijft voorman Mark van den Oever in een verklaring op Facebook. Het is niet duidelijk of de boeren na de reactie van Schouten nog steeds een week lang hun acties opschorten.