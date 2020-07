'Afzender Boulevard' als overbrugging van een coronazomer zonder theaterfestival

Theaterfestival Boulevard in corona-tijd vergroot

"Hier links komt het openluchttheater waar we deze zomer zo'n zes weken mooie voorstellingen hebben en aan de rechterkant komt een installatieve performance van Bart van de Woestijne." Tessa Smeulers van Theater Festival Boulevard wijst bij 'De Citadel' in Den Bosch de plekken aan, waar de komende weken voorstellingen te zien zijn. Terwijl Theaterfestival Boulevard toch echt niet doorgaat.

Want ook hier maakt corona het onmogelijk om met veel mensen opeengepakt 'op de oude manier' de voorstellingen in Den Bosch te bezoeken. Een overvol festivalplein op De Parade is normaal gesproken het episch centrum van Boulevard, maar dat is nu uit den boze. Maar er is wel een alternatief: kleinschalige voorstellingen door heel Den Bosch.

Hoofdprogrammeur Tessa Smeulers is samen met haar collega's van het theaterfestival niet bij de pakken neer gaan zitten, toen duidelijk werd dat er een streep gehaald kon worden door de editie van dit jaar. Het resultaat is 'Afzender Boulevard'. Aangepast aan de regels en voorschriften van nu.

"Tot 21 april dachten we alleen in beperkingen. Daarna in mogelijkheden."

"De omvang en het bereik van de voorstellingen is kleiner. Normaal hebben we zo'n 125 voorstellingen in de festivalperiode, met zo'n 140.000 bezoekers en 60.000 kaarten. Dat gaan we nu bij lange na niet halen. De Parade als festivalterrein en centrale ontmoetingsplek missen we nu ook en dat is misschien wel de grootste teleurstelling. Maar de initiatieven die er nu ontstaan, zijn ook wel weer heel leuk en mooi.

Geen tenten, podia en festivalbier op De Parade, maar wel voorstellingen en activiteiten op tal van andere plekken in Den Bosch. Dat is anders, maar volgens Tessa Smeulers wel het hoogst haalbare in deze tijd. En het is ook weer uitdagend om op deze manier het Boulevard-gevoel voort te zetten. "Mensen die hier op De Citadel komen, zullen zich een beetje Boulevard-bezoeker wanen. Ook als ze bijvoorbeeld in het oude KPN-gebouw of in De Brabanthallen een voorstelling bezoeken of aan de Hertog Hendrik-singel naar het circus gaan, zal dat toch in de Boulevard-sfeer zijn."

Boulevard-programmeur Tessa Smeulers kon toch aan de slag vergroot

En zo praat de theaterprogrammeur vol enthousiasme over de weken die gaan komen. Boulevard is aanmerkelijk kleinschaliger dan gebruikelijk, maar wel uitgebreider en veelzijdiger als waar nog maar enkele maanden geleden rekening mee gehouden werd. "Tot 21 april dachten we alleen in beperkingen. Daarna in mogelijkheden. Want toen er definitief besloten werd dat alle festivals tot 1 september niet gehouden mochten worden, konden we gaan nadenken wat dan wel kan en mag.'

Vrijdagavond 17 juli begint 'Afzender Boulevard'' bij het openluchttheater op de Citadel met een muziekvoorstelling waarbij Sven Ratzke zangeres Janne Schra. Tot 30 augustus zullen er zo'n 25 voorstellingen, verspreid over de stad, te zien zijn.