Agenten zoeken vuurwapen maar vinden meer dan 75.000 euro contant geld

Foto: Pixnio vergroot

Agenten die afgelopen donderdag een huis aan het Hof van Wezemaal in Bergen op Zoom doorzochten op zoek naar een verboden wapen, hebben een enorme berg geld gevonden. In het huis lag meer dan 75.000 euro, maar een wapen was niet te vinden.

Het huis werd donderdag binnengevallen nadat bij Meld Misdaad Anomien meerdere tips binnenkwamen dat de bewoner van het huis een wapen zou hebben. De politie nam ook een auto en een paar horloges in beslag. De politie bracht het nieuws over de vondst maandag naar buiten.

De bewoner is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Sinds zondag is hij weer een vrij man, maar hij blijft wel verdacht van witwassen.