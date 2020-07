Achterstand opgelopen door het thuisblijven? Deze kinderen gaan naar zomerschool

Tijdens de zomervakantie zitten deze kinderen gewoon in de klas. (foto: Eva de Schipper) vergroot

Zomerschool is, mede dankzij de coronacrisis, enorm populair. Van basisschool De Springplank, met veel kinderen van expats, zitten 52 leerlingen dit jaar in de schoolbanken tijdens de vakantieperiode. "Na een vakantieperiode zie je al vaak dat de taal minder wordt. Nu zijn ze twee maanden thuis geweest en is het taalniveau ook teruggelopen," merkt directeur Michelle Evers.

"De meeste ouders van de kinderen hier spreken thuis geen Nederlands. Dus dat was wel een gemis tijdens de coronaperiode," vertelt juf Irene Blankers. Op de basisschool De Springplank zitten veel kinderen van expats, die voornamelijk werken voor chipfabrikant ASML.

"We hebben hier kinderen rondlopen van 62 nationaliteiten," legt directeur Michelle Evers uit. Ze geeft aan dat na de verplichte coronapauze niet alleen het Nederlands wat was weggezakt bij kinderen, maar dat ze daar ook wat onzekerder door werden. Zo durfden sommige kleuters zich in de kring niet meer te uiten.

"We zetten daarom niet alleen in op het taalaspect, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat is heel erg belangrijk. De leerlingen hebben nu weer contact met vriendjes en vriendinnetjes. Met name in de bovenbouw zijn er kinderen bij die hun klasgenootjes heel erg hebben gemist. Die kinderen doen dan nu mee om andere kinderen te ontmoeten en met hen te spelen."

Naar school gaan in de zomervakantie: dit is wat de kinderen er zelf van vinden:

Juf Irene geeft twee weken lang les aan groep 3 en 4. Ze merkt dat de kinderen blij zijn om naar school te kunnen. "Ze vinden het echt heel leuk om elkaar te zien en met de Nederlandse taal in aanraking te komen. "Volgens mij vinden ze het allemaal heel gezellig en zijn ze heel benieuwd wat deze twee weken hen gaat brengen."

Ook in de rest van Brabant

In Eindhoven worden al jaren zomerscholen georganiseerd door De Ontdekfabriek en kinderopvang Korein. Normaal gesproken doen er zo'n 350 kinderen aan mee, maar dat aantal is nu verdubbeld. Ook in Den Bosch is er dit jaar een zomerschool voor 135 kinderen en een wachtlijst.

De gemeente Breda steekt 300.000 euro in Summervibes. Bij deze scholing staat ook het sociaal-emotioneel aspect voorop. Summervibes duurt 6 weken en bestaat uit verschillende onderdelen waar kinderen zich apart voor kunnen opgeven. Er zijn nu 300 aanmeldingen, maar je kunt je de komende weken nog steeds opgeven. Tilburg heeft maar liefst 9 zomerscholen waar 40 basisscholen aan meedoen. Er is subsidie voor 40 uur les verdeeld over 2 weken.