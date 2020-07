Marjolein krijgt waarschijnlijk een ruimere vergoeding voor coronaherstel: 'Dat is heel welkom'

Marjolein Pauly en Roel Smulders (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Mensen die ernstig ziek zijn geweest door het coronavirus moeten op korte termijn ruimere vergoedingen krijgen voor herstelzorg vanuit de basisverzekering. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan de overheid. Het gaat om mensen die op de intensive care hebben gelegen of thuis heel erg ziek waren. Marjolein Pauly (30) uit Eindhoven is een van die mensen. Nu betaalt zij de kosten voor haar herstel bij de fysio nog uit eigen zak, omdat haar verzekering die amper vergoed.

Marjolein hield hevige klachten over aan haar ziekte, zei ze eerder tegen Omroep Brabant. "Ik hoestte niet mijn longen maar mijn ziel uit mijn lijf. Het deed pijn en het gaf een branderig gevoel." Ook had ze moeite met slapen en is ze kortademig.

Na weken thuis dacht ze dat ze hersteld was, maar na drie dagen moest ze haar werk weer staken. Op eigen initiatief kwam ze uiteindelijk bij een longfysiotherapeut en een ademhalingscoach terecht die gespecialiseerd is in coronaklachten.

De Eindhovense vindt het superpositief dat er een verruiming komt in de vergoedingen van de behandelingen. "Alleen is nog niet duidelijk aan welke eisen of voorwaarden je moet voldoen. Er staat niet bij of je in het verleden ook positief op corona getest moet zijn. Toen ik zo ziek was, ben ik naar huis gestuurd omdat ik te jong was. Ik heb vanuit het ziekenhuis wel de diagnose corona gekregen, maar ben niet getest en ben zekere niet de enige. Hoe gaan ze daar mee om?"

Marjolein heeft de eerste negen behandelingen uit het basispakket al achter de rug. Sinds mei is ze al onder behandeling van de fysiotherapeut en ademhalingscoach. "De rekeningen van de behandelingen daarna moeten nog komen. Ik kan nog niet inschatten wat het precies gaat kosten. De artsen spreken van een langdurige herstelperiode. Waarschijnlijk moet ik nog een half jaar behandelingen volgen. Een verruiming is welkom, heel welkom." Fysiek gaat Marjolein vooruit, maar: 'Het gaat met kleine stapjes."

Longfysiotherapeut Roel Smulders, die Marjolein begeleidt in haar herstel, is positief over het advies. “Dit geeft mensen lucht”, zegt Smulders, die via Chronisch ZorgNet een nascholing in de behandeling van coronapatiënten volgde. “Deze mensen hebben meer behandelingen nodig dan dat ze verzekerd zijn. Als je het flink te pakken hebt, dan is je verzekering ontoereikend, ook al heb je een uitgebreid pakket.”

De fysiotherapeut zag in de praktijk dat sommige patiënten daardoor ‘onderbehandeld’ worden: ze komen minder langs dan nodig omdat de behandelingen meestal niet vergoed werden. In sommige gevallen zag hij zelfs dat andere mensen voorstelden de behandelingen te betalen.

Ondanks dat hij positief is, had Smulders liever gezien dat het geadviseerde maximumaantal vergoede behandelingen hoger was geweest. In het advies zijn dat er vijftig in het eerste halfjaar. “Dat komt neer op twee behandelingen per week. Voor de meesten zal dat voldoende zijn, maar voor de mensen die meer behandelingen nodig hebben niet. Die wil je toch drie keer per week zien. Ik zou het op 75 behandelingen zetten en de fysio laten bepalen hoeveel die persoon er uiteindelijk nodig heeft. De pot uitgaven zou daardoor niet hoger zijn, omdat we ook gevallen hebben waarbij één behandeling per week of zelfs minder genoeg is."

Ook mist hij vergoedingen voor logopedie en psychologie als nazorg na een coronabesmetting. Dergelijke begeleiding kan belangrijk zijn voor herstel, stelt Smulders, bijvoorbeeld als iemand een traumatische ervaring overhoudt aan corona of moeite heeft met slikken. “Die nazorg moet niet onderschat worden”

