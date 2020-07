Verongelukte zweefvlieger gaf les op Theresialyceum, herdenkingsplek ingericht voor leerlingen

Het slachtoffer van het dodelijk zweefvliegtuigongeval zondag op vliegbasis Gilze-Rijen, gaf les op het Theresialyceum in Tilburg. Het gaat om een lerares Nederlands van 37 jaar uit Kaatsheuvel. Ze werkte 12,5 jaar op de middelbare school. De vrouw was moeder van twee kinderen.

"Alles wat zij deed voor onze leerlingen, deed zij met passie en een enorme inzet. Haar optimisme en vrolijkheid werkten aanstekelijk, in de klas en daarbuiten. Als collega kon je er niet omheen. Ze zorgde niet alleen voor een vrolijke noot, ze was de vrolijke noot. We kunnen het nieuws van haar overlijden nauwelijks bevatten en gaan haar erg missen", schrijft de school in een brief aan de ouders van de leerlingen.