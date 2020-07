Verongelukte zweefvlieger Vliegbasis Gilze-Rijen was ‘ervaren pilote‘

Het slachtoffer van het dodelijke ongeluk, zondagmiddag met een zweefvliegtuig op Vliegbasis Gilze-Rijen, was een ervaren pilote. Dit zegt een lid van de Gilzer Luchtvaart Club (GLC) Illustrious, waarbij de vrouw ook aangesloten was.

De zweefvliegvereniging is vrijwel dagelijks actief op de basis. Het slachtoffer is 37, komt uit Kaatsheuvel en was moeder van twee kinderen. Volgens een politiewoordvoerder is 'kort na het opstijgen heel erg misgegaan'. Verschillende leden van de club hebben het ongeluk zien gebeuren. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de oorzaak van de crash is.