Piloot verongelukt bij neerstorten van zweefvliegtuig op Vliegbasis Gilze-Rijen

Op Vliegbasis Gilze-Rijen is rond kwart voor een zondagmiddag een zweefvliegtuig neergestort. De enige inzittende is hierbij om het leven gekomen. Dit meldt de politie.

Het ging om een vlucht waarbij iemand betrokken was van de Gilzer Luchtvaart Club (GLC) Illustrious. Deze vereniging verzorgt geregeld vluchten boven en in het luchtruim in de omgeving van de vliegbasis. Het bestuur van deze vereniging heeft de leden laten weten dat er een 'ernstig ongeluk' is gebeurd.

Meer bijzonderheden over de crash op de basis, gelegen aan de Rijksweg, zijn niet bekend. De Koninklijke Marechaussee en de politie zijn een onderzoek begonnen.

Na de melding werden direct politie, brandweer en ambulances uit de wijde omgeving gealarmeerd. Ook is een traumahelikopter ingeschakeld, maar die kon al snel terugkeren naar zijn standplaats op Vliegbasis Volkel.

GLC Ilustrious heeft doordeweeks na vijf uur 's middags en het gehele weekend normaal gesproken kans om vanaf 'Gilze-Rijen' zweefvliegvluchten op te zetten. Indien op deze momenten toch de er gestationeerde helikopters in actie moeten komen, dan worden in overleg met de vliegbasis de activiteiten onderbroken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er ergens een heidebrand is en de Chinooks met blusmiddelen moeten assisteren, of als de er trainingen zijn in nachtvliegen.

Het is het tweede dodelijke zweefvliegongeluk dit weekend waarbij een aantal Nederlanders betrokken was. Een 29-jarige man uit Harderwijk kwam zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing tussen twee zweefvliegtuigen in Duitsland. Bij het ongeval overleed ook de andere piloot, maar het is nog niet bekend waar die vandaan komt.