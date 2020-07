Coronacrisis zorgt voor 634 miljoen meer omzet in Jumbo supermarkten

Jumbo vlaggen (Archieffoto: Kevin Cordewener) vergroot

Jumbo heeft in de eerste helft van dit jaar een flink hogere omzet behaald in zijn supers. Volgens het bedrijf steeg de consumentenomzet met ruim 14 procent tot 5,1 miljard euro. Dat is een toename van 634 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder.

De omzet uit winkels die minstens een jaar zijn geopend steeg met 9,5 procent. Volgens Jumbo gaven klanten meer uit aan hun dagelijkse boodschappen tijdens de coronacrisis. De onlineverkoop klom met ongeveer 50 procent.

Bij restaurantformule La Place bedroeg de omzet 33 miljoen euro tegen 82 miljoen euro een jaar eerder. Dat is volgens Jumbo ook het gevolg van de coronacrisis en van de sluiting van de twaalf Hudson Bay-vestigingen begin dit jaar.

Maandag werd bekend dat 23 vestigingen van La Place definitief sluiten. Drie daarvan zijn in Brabant. Het gaat om restaurants in Bergen op Zoom, Breda-Hazeldonk en Oosterhout. Financieel topman Ton van Veen van Jumbo liet wel weten dat Jumbo nog steeds zijn best blijft doen La Place verder te laten groeien.

