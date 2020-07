Tonneke is weer onderweg met haar rijdende winkel maar de stormloop blijft nog uit

Eindelijk kan Tonneke weer de weg op met haar rijdende winkel. (foto: Tom van den Oetelaar vergroot

Het duurde even, maar eindelijk is Tonny Steenis, ofte wel Tonneke, weer op pad met haar rijdende winkel. Na veel technische ellende kwam de winkel in september vorig jaar definitief stil te staan. Maar nu heeft ze een nieuwe en kan ze dus weer de weg op, om in Tilburg eenzame ouderen en mensen met een krappe beurs te helpen.

De eerste stop dinsdag was wooncomplex de Leyhoeve. Iedere dinsdag- en zaterdagochtend zal ze daar weer staan. Tonneke vindt het spannend. Het eerste dat ze doet als ze haar winkel aan de zijkant heeft geparkeerd, is buiten een sigaret opsteken: "Ik sta helemaal te shaken."

"Het zweet brak me uit, jongen", zucht ze. "Weet je wat het is? Het is echt anders. Mijn nieuwe winkel is drie meter korter. De indeling is helemaal anders."

De laatste tijd was Tonneke 14 uur per week bezig om alles in de wagen op orde te krijgen. "Dat was heftig. Maar het gaat goed komen."

Eigenlijk had Tonneke op een stormloop gerekend die ochtend. Maar dat viel toch een beetje tegen. De flyers die ze had afgegeven, die aankondigden dat ze er weer is, waren niet overal opgehangen. En dus bleef het betrekkelijk rustig.

Maar de bezoekers die kwamen, waren blij met haar komst: "Goed dè ge er weer bent", zegt de eerste klant.

In het verleden hing een schuld van 32.000 euro als een molensteen om Tonnekes nek. Maar ook die problemen zijn, gedeeltelijk, opgelost: "Sinds 1 juni ben ik thuis van de schulden af. Die situatie is nu gezond. Dat geeft al zo veel rust."

Met haar nieuwe wagen kan Tonneke met een schone lei beginnen. "De aanhouder heeft toch gewonnen, daar ben ik trots op."