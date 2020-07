Ballonvaarders springen een gat in de lucht, er mag weer gevaren worden

Passagiers mogen weer meevaren in de luchtballon (Foto: Erik Peeters) vergroot

Heb je ze al zien varen? Goede kans, want sinds deze week mogen ze weer. Na maanden zijn de luchtballonnen terug van weggeweest. Wekenlang waren er geen inkomsten voor ondernemers in de sector. Bij het ballonbedrijf Ad Ballon in Breda springen ze dan ook een gat in de lucht, nu ze weer mensen mee omhoog mogen nemen.

Minister Grapperhaus kwam vrijdag met het verlossende woord: Er mag weer gevaren worden met passagiers, maar wel onder voorwaarden. Die mededeling was niet aan dovemansoren gericht. Bij het Bredase ballonbedrijf zijn ze inmiddels begonnen met de eerste proefvluchten, voordat de passagiers weer mee kunnen.

De luchtballonnen waren een tijdlang niet te zien (Foto: Erik Peeters). vergroot

Volgens ballonvaarder John Schoone van het bedrijf staat de telefoon sinds afgelopen weekend roodgloeiend: “We gaan proberen om een deel van de achterstand in te halen. Een echte inhaalslag wordt lastig, omdat we alleen ’s morgens en ’s avonds kunnen varen. Bovendien zijn we natuurlijk afhankelijk van het weer.”

Maatregelen

Passagiers en piloten moeten een mondkapje dragen en van tevoren verklaren dat ze geen coronaklachten hebben. Bovendien mogen er minder mensen in het mandje dan normaal. ”Gezien de omstandigheden zijn we hier al reuze blij mee. Het betekent dat we lekker licht gaan varen”, legt John uit.



Dat de passagiers onderling geen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden, is volgens de Bredase piloot John Schoone geen extra risico: “De mensen staan in de buitenlucht met een mondkapje op. Ze genieten vooral van het uitzicht en kijken eigenlijk niet naar elkaar.”

Piloot John Schoone van bedrijf Ad Ballon in Breda (foto: Erik Peeters). vergroot

De mensen op de grond kunnen de komende tijd weer kijken naar de ballonnen: “Het is natuurlijk prachtig om die kleurrijke gevaartes weer in de lucht te zien over het Brabantse land”, klinkt John enthousiast.