Iraniër verzint asielverhalen voor illegalen en verdient daar tonnen mee: drie jaar cel

Een 56-jarige Iraniër uit Helmond moet drie jaar de cel in omdat hij met verzonnen verhalen illegalen aan een vluchtelingenstatus hielp. Omdat hij dat tegen betaling deed, hij verdiende er zelfs tonnen mee, maakte hij zich schuldig aan mensensmokkel. Ook mag hij 5 jaar lang niet werken binnen het vreemdelingenrecht.

De man heeft 14 mensen, bijna allemaal van Iraanse afkomst, op deze manier geholpen. Dit deed hij van 2015 tot en met 2018 namens zijn eigen juridisch advieskantoor in Eindhoven. Hij hielp ze bij hun illegale verblijf in Nederland en in een enkel geval hielp hij ze Nederland binnenkomen.

Nader onderzoek IND

Of de mensen die hij geholpen heeft nu hun verblijfsvergunning kwijtraken, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de IND komt er een onderzoek. "Als er aanleiding is om te twijfelen aan asielmotieven is dat reden om nader onderzoek te doen. Dan kijken we of die verblijfsvergunning wordt ingetrokken of niet", zegt hij.