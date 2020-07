Oosterhout en Roosendaal niet, Oss waarschijnlijk wel; kijk hier waar je naar de kermis kunt

Foto: Omroep Brabant vergroot

De kermissen in Roosendaal en Oosterhout gaan dit jaar toch niet door. Dat hebben de gemeenten laten weten. De kermis in Oss wordt door de gemeente afgelast op de reguliere locatie, maar er is een alternatieve plek gevonden. Nu wordt nog gezocht naar een externe organisator.

De gemeente in Oss durft het zelf niet aan de kermis te organiseren. Normaal gesproken zou die van 13 tot 19 augustus in het centrum worden gehouden. Maar dat is dit jaar dus anders. In plaats daarvan wordt er een alternatieve kermis ingericht in het Jan Cunen Park en bij sporthal de Rusheuvel, zo laat de gemeente weten. Een externe partij mag die kermis dan gaan organiseren, de gemeente levert wel de voorwaarden waar die kermis dan aan moet voldoen.

Roosendaal

In Roosendaal had de kermis van 4 tot 10 september moeten staan. Maar dat was niet mogelijk op de plek waar de kermis normaal gesproken neerstrijkt. Er is gekeken naar alternatieven, maar ook die brachten teveel risico's met zich mee, zegt de gemeente. “We hebben alle scenario’s uitvoerig bekeken. Variërend van het inrichten van een evenemententerrein tot bijna letterlijk een hek om het kermisterrein en vooraf iedereen testen op lichaamstemperatuur voordat ze het terrein betreden. Bij alle scenario’s bleken de risico’s té groot,” zegt burgemeester Han van Midden.

Oosterhout

Ook in Oosterhout vindt de gemeente het niet haalbaar om een kermis te organiseren met de huidige coronamaatregelen. Daar had de kermis van 21 tot 26 augustus moeten staan. "Ik wil geen mensen die een leuke tijd hebben ‘weg moeten jagen’ omdat hun tijd erop zit of omdat we ze de hele tijd op de 1,5 meter maatregel moeten wijzen. Ik steek liever in op een extra mooie kermis in 2021, waar iedereen de hele dag welkom is,” stelt burgemeester Mark Buijs.

Kijk op dit kaartje hoe het er voorstaat met de verschillende kermissen in Brabant. Je kunt ook zoeken op plaatsnaam.

