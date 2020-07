Bestelbus op zijn kant op A16 bij knooppunt Princeville

Op de A16 bij Breda richting Antwerpen is dinsdag aan het begin van de avond de weg enkele uren afgesloten geweest nadat er een bestelbus op zijn kant was beland. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de weg zat onder de olie.

Hoe het ongeluk bij knooppunt Princeville precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat de bus uit de bocht is gevlogen en daardoor op zijn kant terecht is gekomen, zegt een getuige. De bestuurder wist op eigen kracht uit de wagen te komen.