Inval op woonwagenkamp in Waalre: politie zoekt naar grondstoffen voor drugs in loodsen

De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan op een woonwagenkamp in Waalre. Op het kamp aan de Broekweg worden een aantal loodsen doorzocht omdat er mogelijk grondstoffen voor drugs te vinden zijn.

De inval was rond half acht dinsdagavond. Een woordvoerder van de politie kon dinsdagavond nog niet zeggen of er iets gevonden is en wat dan precies. Dat wordt waarschijnlijk woensdagochtend bekend.