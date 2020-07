Gewapende overvaller stapt hotel op Strijp-s in Eindhoven binnen

Foto: Sem van Rijsssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sem van Rijsssel/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Sem van Rijsssel/SQ Vision Mediaprodukties

Bij het Blue Collar Hotel in het Klokgebouw in Eindhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag een gewapende overval gepleegd. De dader stapte rond kwart voor twee het pand op Strijp-s binnen met een wapen en bedreigde een medewerker.

De overvaller ging er daarna vandoor met een onbekend geldbedrag. De politie zocht in de omgeving naar de dader, maar er is nog niemand aangehouden.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties vergroot