Coronanieuws: coronagegevens geteste patiënten kwijt door storing in database

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Er is een verband gevonden tussen de slechte luchtkwaliteit en het aantal coronapatiënten in Brabant.

Door een storing in de database waarin informatie over geteste coronapatiënten wordt opgeslagen, zijn belangrijke gegevens van het bron- en contactonderzoek kwijt.

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo blijkt uit de wekelijkse RIVM-cijfers.

10.52

De 35 dorps- en wijkcentra in Breda zijn een tijd gesloten geweest en inmiddels deels open. De gemeente Breda vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen blijven bestaan en gaat daarom 'naast praktische ondersteuning ook financiële ondersteuning' bieden aan de centra.

09.44

De intelligente lockdown veranderde in één klap de wereld van Jan Smit (88) uit Son, die praktisch blind is. Ineens kwam er nauwelijks nog iemand over de vloer, alleen af en toe een hulpverlener. Jan voelde zich eenzaam, maar bedacht daarvoor zelf direct ook de oplossing:''Weet je wat ik ga doen? Ik ga een boek schrijven."

07.47

Flexwerkers zien hun inkomen fors dalen door de coronacrisis. Zo'n 80 procent van de oproepkrachten in Nederland staat op straat of is flink in uren teruggevallen. En zo'n 30 procent van de uitzendkrachten is tijdens de crisis zijn baan kwijtgeraakt. Dat meldt vakbond FNV op basis van een enquÛte.

06.00

Door een storing in de database waarin informatie over geteste coronapatiënten wordt opgeslagen, zijn belangrijke gegevens van het bron- en contactonderzoek kwijt. Zo is onduidelijk hoeveel kinderen, zorgverleners en leraren afgelopen week besmet raakten, zo meldt het AD.

05.50

Criminelen zijn tijdens de coronaperiode massaal overgestapt op WhatsAppfraude. Het aantal aangiften steeg van honderd per week naar honderd per dag, meldt het AD op basis van de misdaadcijfers over het eerste halfjaar van de politie. Ook moest de politie vaker ingrijpen bij overlast en burenruzies.

0 5.35

Britse onderzoekers zien een verband tussen luchtverontreiniging en het aantal coronapatiënten. Ze keken voor hun onderzoek specifiek gaar gebieden in Brabant en Limburg. Conclusie: de vieze lucht heeft bijgedragen aan het hoge aantal patiënten, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Volgens de onderzoekers is het vooral de intensieve veehouderij die voor de slechte luchtkwaliteit zorgt.

05.15

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekhuis ligt, daalde dinsdag van 118 naar 115. Het was de eerste afname na vier achtereenvolgende dagen van stijging. Ook op de intensive care was er een afname, van 24 coronapatiënten naar 21. Op de verpleegafdelingen liggen 94 patiënten, evenveel als op maandag. Het is wel meer dan de 69 coronapatiënten van afgelopen vrijdag.