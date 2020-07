Gestolen verkeersborden en straatnaambordjes gedumpt in park

Foto: gemeente Son en Breugel vergroot

Ze hingen er nog maar net maar waren heel snel weer verdwenen. In het Sonniuspark in Son ontdekte het wijkteam deze week een stapel gedumpte verkeersborden en straatnaambordjes die eerder in dat dorp gestolen waren.

Sommige bordjes waren net nieuw en hingen slechts korte tijd op hun plek. Onder andere borden van de Afrikalaan, Thermaelaan, Terschellinglaan en Sint Hubertuslaan lagen in de bosjes van het park.

Ook lagen er waarschuwingsborden tegen de eikenprocessierups, een bord met informatie over de busroutes en over WhatsApp-buurtpreventie.

De kosten om de borden te vervangen en opnieuw op te hangen zijn ruim 2000 euro, laat de gemeente Son en Breugel weten.

