'Echte vechtsporters zouden nooit meedoen aan een straatgevecht', zegt sportschooleigenaar

Straatgevechten organiseren via Instagram is onverstandig, zegt Ali Gunyar van kickboksschool All Fit Gym in Eindhoven. Volgens hem zouden serieuze vechtsporters zoiets ook nooit doen. "Jongeren die aan zoiets meedoen, willen gewoon aandacht. Vechten doe je in de ring, dat moet je verdienen. Dat hoort niet op straat."

De zogenaamde 'hoodfights' zijn vanuit Amsterdam over komen waaien naar Brabant. Dat de straatgevechten niet altijd blijven bij een onschuldige sportwedstrijd in de openlucht, bleek in Helmond. Daar verzamelden zich vorige maand zo’n 100 tot 150 jongeren zich op straat, na een oproep voor een bokswedstrijd van het account Helmond Boxing Events. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden stenen gegooid naar de politie.

Ali Gunyar vertelt waarom 'zijn' jongens nooit aan zo'n straatgevecht mee zouden doen:

Ook tijdens de straatgevechten zelf, is het risico hoog, zegt Gunyar. "Vechtsporters weten hoe je moet slaan en schoppen, want dat brengt risico's met zich mee. Bij een straatgevecht is geen EHBO, geen ambulance. Waarom zou je dat zomaar buiten organiseren terwijl je dat ook in de ring kunt doen", stelt hij.

"Bij ons is respect naar elkaar toe heel belangrijk. Wij leren ze om de vechtsport buiten niet gebruiken. Ik ben er heilig van overtuigd dat onze jongeren hier nooit aan mee zouden doen."

"De jeugd ziet het als een onschuldig vriendschappelijk potje knokken."

Bij Dynamo Jeugdwerk proberen ze jongeren te waarschuwen over de gevaren van hoodfights. Jeugdwerker Gijs: "De jeugd ziet het als een onschuldig vriendschappelijk potje knokken. Zie het als een yogales in het park alleen dan met veel meer adrenaline. Alleen is dit natuurlijk slecht voor de beeldvorming in de wijk en kan het gevaarlijk zijn omdat er geen professionele begeleiding is."

Gijs noemt een voorbeeld: "Stel dat iemand met zijn hoofd op het asfalt valt, dan heb je een groot probleem." Maar social media brengen ook hun eigen risico's met zich mee: "Zo'n Instagramkanaal snel viral gaan. Stel er komen opeens honderd mensen zoals in Helmond op je gevecht af, dan ben jij als organisator verantwoordelijk. Dat zijn dingen die de jeugd vaak niet in de gaten heeft."

"Het is natuurlijk wel verboden, dus je kan ermee in de problemen komen."

Ook in Eindhoven komen zulke gevechten voor: "Toen wij hoorden dat dit in Eindhoven een ding was, zijn we in gesprek gegaan met jongeren. Het is dubbel: het zijn vaak vriendschappelijke gevechten en niemand wordt gedwongen. De gevechten zelf zijn met handschoenen, er zijn regels. Het gaat er tot nu toe respectvol aan toe. Maar het is natuurlijk wel verboden, dus je kan ermee in de problemen komen. Daarover proberen we de jeugd te informeren", vertelt jeugdwerker Gijs.

