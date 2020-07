Steeds vaker straatgevechten georganiseerd via Instagram-accounts: 'Dit is openlijke geweldpleging'

De boksende jongeren in het park in Helmond vergroot

Op Instagram duiken steeds meer regionale accounts op die straatgevechten organiseren. In navolging van een populair account in Amsterdam zijn er nu pagina’s opgezet in onder meer Helmond, Eindhoven en Geldrop. Politie en gemeenten zien de ontwikkeling met lede ogen aan.

Hoodfights, zo worden de gevechten – veelal bokspartijen – genoemd. Via de Instagram-profielen wordt kort voor aanvang een locatie bekendgemaakt. Vervolgens wordt het gevecht live gestreamd. De organisatoren spreken van respectvolle en vriendelijke gevechten die worden geleid door een scheidsrechter.

Dat de straatgevechten niet altijd blijven bij een onschuldige sportwedstrijd in de open lucht, bleek in Helmond. Daar verzamelden in juni zo’n 100 tot 150 jongeren zich op straat, na een oproep voor een bokswedstrijd van het account helmondboxingevents. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden stenen gegooid naar de politie.

Kleine accounts, maar wel zorgen

De Brabantse accounts die honderd tot duizend volgers hebben, staan in schril contrast met de Amsterdamse variant, die ruim 29.000 volgers telt. Toch baart het bestaan van de pagina’s gemeenten en politie zorgen.

“We zijn op de hoogte van de accounts en zijn er alert op. Wij als politie zijn uiteraard niet blij met dit fenomeen en de verheerlijking van dit soort initiatieven online”, zegt woordvoerder Marco van Rossum van politie Zuidoost-Brabant. De gevechten worden volgens Van Rossum beschouwd als openbare geweldpleging en ze zorgen bij buurtbewoners voor een onveilig gevoel.

Instagram-accounts helmondboxingevents en hoodfights.eindhoven. vergroot

De politie heeft geen contact met de mensen achter de Instagram-accounts, maar staat naar eigen zeggen wel nauw in contact met gemeenten en jongerenwerkers over het opkomende fenomeen. “We houden de vinger aan de pols.”

Aantal echte gevechten onduidelijk

Hoewel de beheerder van het account hoodfights.eindhoven aan Omroep Brabant meldt dat er al zeker tien gevechten zijn geweest, heeft de politie ‘geen signalen’ dat er straatgevechten hebben plaatsgevonden in Eindhoven die live werden gestreamd via Instagram. De oprichter van het account in Geldrop zegt ‘alleen nog een locatie’ nodig te hebben voordat het eerste gevecht kan beginnen.

Helmondboxingevents is niet ingegaan op het herhaaldelijke verzoek van Omroep Brabant tot contact.

