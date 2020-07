Organisator straatgevechten begon Insta-account ‘uit verveling’: ‘Beter dan vechten op Stratumseind'

Het Instagram-account hoodfights.geldrop (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het begon als een grapje. Maar nu staat het eerste straatgevecht volgens de man achter het Instagram-account hoodfights.geldrop op het punt van beginnen. “We zagen het in Amsterdam en toen dachten we: dat moeten wij ook doen”, vertelt hij aan Omroep Brabant.

De Amsterdamse versie van hoodfights telt ruim 29.000 volgers, en heeft al meerdere straatgevechten georganiseerd. Dat inspireerde de 20-jarige beheerder van hoodfights.geldrop, die liever niet met naam wordt genoemd, om het Instagram-account te beginnen. Naar eigen zeggen 'uit verveling’. “We mogen niets. Er wordt niets voor ons georganiseerd. Wij jongeren vervelen ons gewoon.”

Het account nam al snel een vlucht in Geldrop. De beheerder, die zelf tien jaar lang heeft gebokst, kreeg meerdere berichten van mensen die een bokspartij op straat wel zagen zitten. “Ik dacht eerst: we maken een account en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar toen hadden we opeens zes partijen die wel tegen elkaar wilden vechten.”

Onveilig gevoel

Naast Geldrop bestaan er nog vele andere regionale accounts die zeggen vechtpartijen te organiseren. Politie en gemeenten zijn er allesbehalve blij mee. De wedstrijden worden niet gezien als sporten op straat maar als openlijke geweldpleging dat buurtgenoten een onveilig gevoel geeft. Want het gaat niet altijd goed. In Helmond keerde een grote groep jongeren die was afgekomen op een illegale bokspartij zich in juni tegen de politie.

Dat onveilige gevoel begrijpt de man uit Geldrop wel. “Maar je moet het ook van onze kant bekijken”, zegt hij. “Die mensen zijn zelf ook allemaal jong geweest. Het is beter dat wij het op deze manier doen dan dat we op Stratumseind alles kort en klein gaan slaan.”

Er zijn in Geldrop nog geen vechtpartijen geweest die live op het Instagram-account werden uitgezonden. “Maar we zijn ermee bezig. We hebben alleen nog een goede locatie nodig. En we zorgen dat er iemand bij is die verstand heeft van EHBO.”

‘Met respect voor elkaar vechten’

Ook de 14-jarige jongen achter het account hoodfights.eindhoven zegt dat hij ‘geen gerotzooi of gedoe’ wil. Net als de man uit Geldrop wil hij zijn naam niet in de media. “We willen gewoon met respect voor elkaar vechten. Ik wil niet worden gelinkt aan wat in Helmond is gebeurd.”

De Eindhovenaar zegt dat er al zeker ‘tien gevechten’ zijn geweest, maar de politie heeft ‘geen signalen’ dat er straatgevechten hebben plaatsgevonden in Eindhoven die live werden gestreamd via Instagram.

De gemeente Eindhoven laat weten oproepen tot straatgevechten en openlijk geweld ‘af te keuren’. “We volgen de ontwikkelingen en proberen in de kiem te smoren. Reden tot zorg is er nog niet, maar alertheid is altijd geboden.”

Komende week zou er weer een gevecht in Eindhoven op de rol staan, maar waar en wanneer precies dat wil de organisator niet zeggen. De gemeente Geldrop komt later op de dag met een reactie.

