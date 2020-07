Drugslab in Reek: vier mannen jaren de cel in

Het drugslab werd ontmanteld (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Vier mannen moeten de gevangenis in voor hun rol in een drugslab in Reek. De rechter legde straffen op tot 5,5 jaar.

Janneke Bosch Geschreven door

Twee mannen uit Bergeijk (30) en Eindhoven (38) kregen de zwaarste straf. De rechter veroordeelde hen voor de voorbereidingen, het maken van de drugs en voor het bezit van MDMA-olie.

Loods

De eigenaar (34) van de loods aan de Helstraat in Reek waar het drugslab werd gevonden, moet drie jaar de gevangenis in. Hij hielp ook mee bij de productie van de drugs, maar de rechter vond zijn rol daarin wel kleiner dan die van de twee anderen.

De vierde man, een 24-jarige man uit Valkenswaard, kreeg anderhalf jaar celstraf. Hij hielp wel mee bij de voorbereidingen, maar was niet betrokken bij de productie.

Twee anderen, een man en een vrouw, werden vrijgesproken. De man (28) kreeg wel acht maanden cel voor verboden wapenbezit en voor een snelheidsovertreding waarbij hij meer dan 200 kilometer per uur reed.

MDMA-lab

Het drugslab in Reek werd in juli vorig jaar gevonden. Uit onderzoek bleek dat er minstens 264 kilo MDMA is gemaakt. Daarnaast werd er nog 109 liter MDMA-olie gevonden, waarmee ook nog zeker 109 kilo MDMA kon worden gemaakt. MDMA is een synthetische drug die als pil, als poeder of in kristalvorm kan worden gebruikt.

