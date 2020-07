ZLTO en provincie blijven in overleg, uitspraak rechter leidt niet tot verdere verwijdering

Foto: Ben Saanen vergroot

De uitspraak, woensdag van de rechtbank in Den Haag in een zaak tussen de ZLTO en de provincie, heeft niet tot een verdere verwijdering van de twee partijen geleid. Beide vinden het belangrijk om met elkaar te blijven praten over een duurzame veehouderij. Eind augustus ontmoeten ze elkaar weer bij de rechter.

De provincie stelt tevreden vast dat ze milieu-eisen mag stallen aan stalsystemen en dat hiervoor in haar ogen een ‘reëel tijdspad’ is vastgesteld. Voor de ZLTO is het een tegenvaller dat 2024 het jaar blijft waarin boeren moeten voldoen aan strenge regels met betrekking tot de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof. De twee partijen willen samen kijken naar individuele gevallen van veehouders, die het loodje dreigen te leggen door onredelijk zware milieumaatregelen.

'Mogelijk onevenredige gevolgen'

Volgens de provincie, zo meldt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver, wordt hiermee al rekening gehouden: “We blijven oog houden voor mogelijk onevenredige gevolgen op individueel niveau.” Dat laatste zal de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie als muziek in de oren klinken. Bestuurder Janus Scheepers: “De rechter heeft echt gekeken of de investeringen in verhouding staan tot de milieuwinst.”

Zijn Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie was met varkenshoudersorganisatie POV naar de rechter gestapt, nadat het vorige College van Gedeputeerde Staten (GS) had beslist dat stallen al in 2024 aangepast moeten zijn. De twee belangenclubs waren hier des duivels over. Eerder had het provinciebestuur nog bepaald dat boeren pas in 2028 aan alle eisen zouden moeten voldoen om de emissie van stikstof terug te dringen. Inmiddels heeft het huidige GS de '2024-deadline' weer enigszins aangetrokken. Voor de ZLTO en de POV was er dan ook alle reden hun rechtszaak door te zetten.

'Onnodig zeer veel geïnvesteerd?'

De ZLTO is niet helemaal ontevreden met de afloop hiervan. De in Den Bosch zetelende belangenclub is ingenomen met het feit dat in de uitspraak van de rechter staat dat de provincie niet aangetoond heeft dat alle veehouders aan de strenge voorwaarden moeten voldoen. Dan gaat het om bedrijven die mogelijk onnodig zeer veel investeren om de gevolgen voor beschermde natuurgebieden te beperken.

Eind volgende maand wil de rechter van de 'kemphanen' weten hoe ze dit probleem denken op te lossen.