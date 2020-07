Militairen marcheren voor ernstig zieke kinderen, maar liedjes zingen mag niet

Dit jaar geen liedjes zoals ‘De paden op en de lanen in’, maar wel een alternatieve Nijmeegse Vierdaagse. Acht militairen van de vliegbasis Woensdrecht wandelen met zes collega’s van het Korps Mariniers volgende week in vier dagen 165 kilometer van Woensdrecht naar Nijmegen. Zingen mag niet vanwege het coronarisico, maar dat maakt de tocht niet minder bijzonder.

Toen luitenant Thomas van de vliegbasis hoorde dat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorging, bracht hem dat op het idee om een eigen tocht te organiseren. "We zagen dat de wandelbond ook gestart was met een alternatieve vierdaagse. Dat moeten wij ook kunnen, dachten we”, aldus Thomas.

De tocht van de militairen staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Bovendien hopen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel, de Stichting Just in Time 4 Heroes. Deze organisatie zet zich in om gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind een onbezorgde vakantie te geven op Terschelling.

Knipoog naar geschiedenis

Dinsdag vertrekken de lopers vanaf de vliegbasis met tussenstops op militaire terreinen in Breda, Vught en Vredepeel. Vrijdag is de finish in Nijmegen. De wandeltocht is ook een knipoog naar de geschiedenis van de Nijmeegse Vierdaagse die in 1909 is begonnen als militaire mars. Destijds moesten de soldaten van kazerne naar kazerne lopen met toen nog als eindbestemming Breda waar een sportdag werd gehouden.